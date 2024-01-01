Видеоплеер для сайта

Притягивайте взгляды на любом экране — персонализация, тонкая настройка, аналитика и поддержка высокого качества с Kinescope
Загружайте логотип, настраивайте цвет и элементы управления под дизайн и задачи вашего бренда.
Легкий и быстрый, обеспечивает высочайшее качество без задержек.
Адаптируется под любые устройства, форматы экранов и языки.
Мобильная версия позволяет удобно смотреть видео и со смартфона.
Никакой рекламы сторонних брендов и назойливых рекомендаций.
DRM-шифрование и водяные знаки помогают защитить видео от несанкционированного скачивания.
Благодаря настройкам приватности вы сами решаете кому доступны ваши видео.
Вовлекайте аудиторию с помощью CTA кнопок.
Собирайте контакты зрителей с помощью встроенных форм лидогенерации. Делайте видео нагляднее с аннотациями, оглавлением и дополнительными материалами встраиваемыми прямо в плеер.
Собственные сети и оборудование по всему миру для надежного хранения, быстрой загрузки и просмотра видео. Ссылка на страницу о CDN.Подробнеe →
CTA-кнопки и лид-формы встраиваемые прямо внутрь плеера сделают видео драйвером продаж вашего бизнеса.
А возможность добавления аннотаций, оглавления и дополнительных материалов помогут не терять внимание зрителей на протяжении всего просмотра.
Управляйте десятью или десятью тысячами видео одинаково легко с проектами, фильтрами, тегами и папками. Полный контроль над вашими видео без раздражающей рекламы и рекомендаций.Подробнее →
Views
Player loads
View rate
Average engagement
Анализируйте поведение зрителей, популярность видео и динамику просмотров. Информативные графики подскажут как лучше удерживать аудиторию.
Дополните сквозную аналитику данными о поведении зрителя. Используйте их для ретаргетинга, формирования look-alike аудиторий и оптимизации контента.
Получать нужные события, строить свою логику, а также управлять поведением и внешним видом плеера можно через JS API. Для ваших сред разработки уже есть готовые SDK.
ДОВЕРЯЮТ Kinescope
Kinescope помогает нам быстрее реагировать на потребности клиентов по работе с видео.
Андрей Жариков, СТО
Kinescope - это всегда надежная и отзывчивая поддержка.
Дмитрий Меремьянин, СТО Фоксфорд
Kinescope это прежде всего про технологии и готовность в высоким нагрузкам.
Сергей Михайлов, CEO Getcourse
Защита контента - это то над чем Kinescope работает постоянно.
Мария Сергеева, Со-основатель и директор «Уроки Легенд»