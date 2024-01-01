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Видеоплеер для сайта

Притягивайте взгляды на любом экране — персонализация, тонкая настройка, аналитика и поддержка высокого качества с Kinescope

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Плеер в действии

брендирование

Подчеркните
вашу уникальность

Пример работы цветовой палитры

Загружайте логотип, настраивайте цвет и элементы управления под дизайн и задачи вашего бренда.

Работа цветовой палитры на примере интерфейса панели управления
Все НЕОБХОДИМОЕ в одном плеере

Мы объединили
удобный зрителю интерфейс
и последние технологии

Легкий и быстрый, обеспечивает высочайшее качество без задержек.

Адаптируется под любые устройства, форматы экранов  и языки.

Мобильная версия позволяет удобно смотреть видео и со смартфона.

Никакой рекламы сторонних брендов и назойливых рекомендаций.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваши видео под защитой

Защита от скачивания

DRM-шифрование и водяные знаки помогают защитить видео от несанкционированного скачивания.

Настройки приватности

Благодаря настройкам приватности вы сами решаете кому доступны ваши видео.

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Видео под защитой
Вовлеченность

Все внимание
зрителя на вас

Интерактивные элементы

Вовлекайте аудиторию с помощью CTA кнопок.
Собирайте контакты зрителей с помощью встроенных форм лидогенерации. Делайте видео нагляднее с аннотациями, оглавлением и дополнительными материалами встраиваемыми прямо в плеер.

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Кнопка call to action в окне видеоплеера

Не только управление, а полный набор решений для работы с видео

Готовое видео облако

Собственные сети и оборудование по всему миру для надежного хранения, быстрой загрузки и просмотра видео. Ссылка на страницу о CDN.

Подробнеe

Маркетинговые инструменты

CTA-кнопки и лид-формы встраиваемые прямо внутрь плеера сделают видео драйвером продаж вашего бизнеса.
А возможность добавления аннотаций, оглавления и дополнительных материалов помогут не терять внимание зрителей на протяжении всего просмотра.

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Удобная панель управления

Управляйте десятью или десятью тысячами видео одинаково легко с проектами, фильтрами, тегами и папками. Полный контроль над вашими видео без раздражающей рекламы и рекомендаций.

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Инструменты аналитики

Понимайте своего зрителя

Инструменты аналитики в плеере

Views

6
13

Player loads

2
18

View rate

11%
75%

Average engagement

49%

Аналитика
просмотров

Анализируйте поведение зрителей, популярность видео и динамику просмотров. Информативные графики подскажут как лучше удерживать аудиторию.

Интеграция
данных

Дополните сквозную аналитику данными о поведении зрителя. Используйте их для ретаргетинга, формирования look-alike аудиторий и оптимизации контента.

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Простая интеграция

Мощные возможности для разработчиков

Получать нужные события, строить свою логику, а также управлять поведением и внешним видом плеера можно через JS API. Для ваших сред разработки уже есть готовые SDK.

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ДОВЕРЯЮТ Kinescope

Kinescope помогает нам быстрее реагировать на потребности клиентов по работе с видео.

Андрей Жариков, СТО

Kinescope - это всегда надежная и отзывчивая поддержка.

Дмитрий Меремьянин, СТО Фоксфорд

Kinescope это прежде всего про технологии и готовность в высоким нагрузкам.

Сергей Михайлов, CEO Getcourse

Защита контента - это то над чем Kinescope работает постоянно.

Мария Сергеева, Со-основатель и директор «Уроки Легенд»

Полный функционал плеера уже в бесплатном аккаунте

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